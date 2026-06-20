По мере продолжения российско-украинской войны расширяются не только масштабы боевых действий, но и зона их воздействия. Однако одним из ключевых принципов любого вооруженного конфликта остается защита гражданского населения и гражданских объектов. В этой связи недавний инцидент в Азовском море, в результате которого под удар попали два гражданских сухогруза с азербайджанскими моряками на борту, вызывает серьезные вопросы. Речь идет не только о человеческих жертвах, но и о ситуации, которая требует отдельной оценки с учетом той поддержки, которую Азербайджан на протяжении последних лет оказывал Украине.

В Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали грузовые суда "Натра" и "Циркон", на которых работали граждане Азербайджана. Позднее факт атаки подтвердил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр". Трагедия унесла жизни четырех азербайджанских моряков. Еще трое получили ранения различной степени тяжести. Всего на борту двух судов находились 25 граждан Азербайджана.

Особое внимание привлекает тот факт, что атакованные суда не имели никакого отношения к военным действиям. "Натра" и "Циркон" были обычными торговыми судами, выполнявшими коммерческие перевозки. Они не транспортировали оружие, боеприпасы или другие грузы военного назначения. Речь шла исключительно о гражданских перевозках, а именно зерна.

Для Азербайджана произошедшее выглядит особенно болезненно. С самого начала войны Баку не оставался в стороне от происходящего в Украине. Напротив, Азербайджан оказывал Киеву гуманитарную помощь, поддерживал проекты, направленные на помощь мирному населению, и демонстрировал политическую поддержку на различных уровнях. На протяжении всего конфликта Азербайджан подчеркивал свою приверженность нормам и принципам международного права.

Именно поэтому события в Азовском море вызывают недоумение. Атака на гражданские суда, на которых работали граждане страны, оказывавшей Украине гуманитарную и политическую поддержку, а также гибель людей в результате этой атаки неизбежно порождают серьезные вопросы. Еще большее недоумение вызывает отсутствие какой-либо публичной реакции или гуманитарного жеста в адрес семей погибших.

После гибели азербайджанских моряков многие ожидали от украинской стороны хотя бы элементарного проявления сочувствия - слов соболезнования семьям погибших и азербайджанскому народу. Однако этого не произошло, что вызывает вполне понятное недовольство в азербайджанском обществе. Как бы ни были жестоки законы войны, уважение к человеческой жизни остается универсальной ценностью. Тем более когда речь идет о людях, которые не участвовали в боевых действиях и просто выполняли свою работу.

Отец погибшего капитана Раджаба Ахадова Фирудин Ахадов в беседе с Day.Az рассказал, что один из моряков, вернувшихся с места происшествия, является его соседом.

"Он говорит, что в момент удара судно даже не входило в украинские воды и находилось в нейтральной зоне. Да, идет война. Но это полностью незаконное действие. Корабль, находившийся в нейтральных водах, был атакован без какого-либо предупреждения.

Украинская сторона утверждает, что эти суда якобы перевозили некий груз с нарушением правил. Но азербайджанские моряки не определяют маршруты и назначения рейсов. Они работают по найму. У судна есть владелец, который занимается перевозками в рамках заключенных контрактов. Более того, в момент удара судно вообще было пустым. Никакого груза на борту не находилось. Эти суда занимались перевозкой зерна, а по таким перевозкам ранее существовали договоренности", - сказал он.

По словам Фирудина Ахадова, после случившегося он уже не рассчитывает даже на соболезнования.

"Украинская сторона должна была хотя бы выразить соболезнования нашему государству и объяснить произошедшее - признать ошибку или назвать причину случившегося. Это их обязанность. У второго капитана, погибшего вместе с моим сыном, остались маленькие дети, семья испытывает серьезные трудности. За каждым из погибших стоят семьи, которые потеряли кормильцев. Украина должна была принести извинения руководству Азербайджана, азербайджанскому народу и выплатить компенсации семьям погибших моряков", - считает он.

Отец капитана напомнил, что еще совсем недавно Президент Украины Володимир Зеленский был в Азербайджане с визитом. "С тех пор прошло совсем немного времени. Поэтому произошедшее выглядит особенно неожиданным и труднообъяснимым. Не менее странно выглядит и отсутствие должной реакции на эту трагедию", - отметил он.

На фоне этих событий остается целый ряд вопросов. Если "Натра" и "Циркон" не перевозили военных грузов, почему именно они стали целью атаки? Если их деятельность носила исключительно коммерческий характер, чем был обусловлен удар? И почему семьи погибших азербайджанских моряков не услышали даже слов сочувствия?

Согласно нормам международного гуманитарного права, гражданские объекты и мирные жители не могут рассматриваться в качестве законных военных целей. Если эти суда действительно использовались исключительно для коммерческих перевозок и не были связаны с военной деятельностью, то их поражение неизбежно ставит серьезные правовые и моральные вопросы. В первую очередь, необходимо понять, чем была продиктована такая атака и существовали ли для неё какие-либо законные основания.

Брат погибшего капитана Фуада Оруджова - Фаиг Оруджов - также признался, что до сих пор не может понять причин произошедшего.

"Я не понимаю, зачем это было сделано. Между нами не было никаких проблем. Но как ни посмотри на ситуацию, удар по судну с гражданскими людьми на борту - это преступление. Зачем Украине атаковать гражданских лиц? Судно не перевозило оружие или боеприпасы, оно не представляло опасности, а на борту находились мирные люди. Мне самому очень интересно получить ответы на все эти вопросы. Я ожидаю разъяснений от украинской стороны", - сказал он.

Он подчеркнул, что с начала войны Азербайджан неизменно поддерживал Украину и оказывал ей всестороннюю помощь.

"Подавляющее большинство азербайджанцев симпатизировало Украине. Поэтому произошедшее воспринимается особенно болезненно. Я даже начинаю думать, что они заранее знали, кто находится на борту. Сегодня есть связь, есть технологии. Они сознательно нанесли удар по двум судам", - отметил он.

По его словам, украинская сторона относится к произошедшему как к рядовому инциденту.

"После случившегося Украина не выразила нам никаких соболезнований. Не было даже обычного заявления по поводу трагедии. Будто ничего не произошло. Складывается впечатление, что для них это обычное дело. Особенно обидно видеть такое отношение после всего хорошего, что мы для них сделали. Почему они так поступили? Почему были убиты невинные люди?", - подчеркнул он.

Он рассказал, что его брат сам с симпатией относился к Украине. "Он много работал в Украине, да и я сам там работал. Украинцы всегда относились к нам очень дружелюбно. Бывало, что на его судне из десяти членов экипажа восемь-девять были украинцами. Он часто ходил в Одессу, Мариуполь, Измаил. Я и сам до войны неоднократно бывал в украинских городах", - сказал Оруджов.

По его словам, погибший капитан полностью обеспечивал свою семью.

"У брата осталось четверо детей. Им нужно учиться, их нужно кормить и содержать. Его семья живёт в Азербайджане, и ей должна быть выплачена компенсация. Их потребности должны быть обеспечены", - отметил он.

Ответы на вопросы, которые сегодня задают семьи погибших и азербайджанское общество, важны не только для Азербайджана. Речь идет и об авторитете международного гуманитарного права. Безопасность гражданского судоходства является одним из базовых принципов мировой торговли и международных отношений. Если атаки на гражданские суда остаются без внятных объяснений, это может создать опасный прецедент.