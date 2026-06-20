В Масазыре мотоцикл насмерть сбил 4-летнего ребенка

В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в поселке Масазыр, недалеко от жилого комплекса "Гуртулуш-93".

По предварительной информации, мотоцикл под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на 4-летнего Атиллу Багирова.

Получивший тяжелые травмы ребенок был немедленно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.