https://news.day.az/society/1842871.html В Масазыре мотоцикл насмерть сбил 4-летнего ребенка В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в поселке Масазыр, недалеко от жилого комплекса "Гуртулуш-93". По предварительной информации, мотоцикл под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на 4-летнего Атиллу Багирова.
В Масазыре мотоцикл насмерть сбил 4-летнего ребенка
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в поселке Масазыр, недалеко от жилого комплекса "Гуртулуш-93".
По предварительной информации, мотоцикл под управлением 19-летнего водителя совершил наезд на 4-летнего Атиллу Багирова.
Получивший тяжелые травмы ребенок был немедленно доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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