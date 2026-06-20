Туриста унесло течением в России - ВИДЕО
Туриста из Москвы унесло течением реки Учкулан в Карачаево-Черкесии. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, двое москвичей сплавлялись на катамаране в Карачаевском районе, при опрокидывании потеряли равновесие и упали в воду.
"Один из пострадавших смог самостоятельно выбраться из реки. Второго мужчину унесло вниз по течению", - сказано в публикации.
В региональном управлении СК РФ уточнили, что поиски туриста уже начались. Мужчины сплавлялись без инструкторов и не уведомляли местных спасателей о своих целях.
Как рассказала пресс-служба управления МЧС РФ по Карачаево-Черкесии, это не единственный сегодняшний инцидент на воде - вблизи станицы Кардоникской подростка унесло течением во время купания в реке Марухе.
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