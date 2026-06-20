В Азербайджане ожидаются грозы и град

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются грозы и град.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, временами усиливающийся.

По данным службы, температура воздуха ночью составит 21-24 градуса тепла, днем - 27-32 градуса тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

Начиная с горных и предгорных районов Азербайджана, местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха по регионам ночью составит 21-26 градусов тепла, днем - 31-36 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14 градусов тепла, днем - 19-24 градуса, местами до 26-29 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az