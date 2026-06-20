В Азербайджане арестовали мужчину, выдававшего себя за прокурора

Избрана мера пресечения в виде ареста в отношении лица, выдававшего себя за сотрудника прокуратуры и совершавшего мошенничество

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В прокуратуре города Мингячевир возбуждено уголовное дело и ведется расследование по факту того, что лицо, представляясь сотрудником прокуратуры, обманным путем завладело денежными средствами ряда граждан и совершало действия, наносящие ущерб репутации органов прокуратуры.

В ходе следствия установлены обоснованные подозрения в том, что Васиф Хагвердиев, связываясь с различными лицами и представляясь сотрудником прокуратур города Мингячевир и Тертерского района, злоупотреблял их доверием и завладевал денежными средствами. Кроме того, он предоставлял руководителям ряда дошкольных образовательных учреждений недостоверную информацию о якобы проводимых в отношении них проверках и ревизии финансово-хозяйственной деятельности, чем существенно нарушал их права и наносил ущерб деловой репутации органов прокуратуры".

Отмечается, что Васифу Хагвердиеву предъявлены обвинения в повторном мошенничестве и присвоении полномочий должностного лица, после чего по решению суда он был арестован.

"На основании собранных доказательств Васифу Хагвердиеву предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается", - добавили в пресс-службе прокуратуры.