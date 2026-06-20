Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета»

Возможной причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной российским зрителям по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", мог стать укус обезьяны во время ее пребывания в Таиланде. Об этом сообщает Т24 со ссылкой на адвоката артистки Угура Геккойуна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"После обнаружения трех рубцов на левой руке моей доверительницы члены семьи сообщили, что во время поездки в Таиланд ее укусила обезьяна. Эксперты указали, что такой укус может привести к тяжелым последствиям, включая сепсис", - говорится в сообщении.

Как сообщил адвокат, сторона защиты обратилась к следствию с просьбой рассмотреть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и выяснении обстоятельств смерти актрисы.