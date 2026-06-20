Рой телескопов предложили создать для поиска жизни на экзопланетах
Астрономы предложили создать космический рой телескопов для поиска признаков жизни на экзопланетах. Об этом сообщает 19 июня Universe Today со ссылкой на доклад о проекте Large Interferometer For Exoplanets, или LIFE, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Проект предполагает запуск нескольких космических аппаратов, которые будут лететь в точной формации на расстоянии от десятков до сотен метров друг от друга. Они должны собирать свет и передавать его на центральный аппарат, чтобы подавлять сияние звезды и усиливать тепловой сигнал планеты.
По словам авторов доклада, такая система позволит изучать экзопланеты в среднем инфракрасном диапазоне. Именно он особенно важен для поиска потенциальных биосигнатур - водяного пара, углекислого газа, озона, метана и других веществ, которые могут указывать на пригодность планеты для жизни.
Создать один телескоп достаточного размера для такой задачи сложно: он был бы слишком крупным для запуска на ракете. Поэтому разработчики LIFE предлагают использовать интерферометрию - объединение данных от нескольких аппаратов, работающих как единая система.
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