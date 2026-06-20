Рафаэль Физиев в Баку: Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, зрелище гарантировано

Хедлайнер турнира UFC Fight Night Baku, который состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене, Рафаэль Физиев прибыл в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена тепло встретили друзья и болельщики.

"Мы приехали домой - в родной Баку, в родной Азербайджан. Уже совсем скоро меня ждёт большой бой. Я готов. Настрой боевой, сил и мотивации более чем достаточно. С нетерпением жду окончания этой насыщенной недели - интервью, съёмок, тренировок, весогонки и всех обязательных мероприятий перед боем.

А уже в субботу нас ждёт настоящее шоу. Уверен, получится очень яркий поединок. Когда в октагоне встречаются азербайджанец и мексиканец, получается зрелищный бой. По-другому просто быть не может.

Что касается разговоров о том, что мой соперник заканчивает бои в первом раунде, то ММА - такой вид спорта, где всё может решиться в любую секунду. Достаточно одной ошибки или одного точного удара. Мой соперник действительно любит агрессивный стиль, любит идти вперёд и вкладываться в удары. Многие свои последние бои он завершил в первом раунде. Но нас это никак не беспокоит. В клетке возможно всё - сегодня ты доминируешь, а через мгновение ситуация может измениться.

Самое главное - мы готовы. Мы шли к этому всю жизнь и сделаем всё возможное для победы.

И отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Друзья, братья, приходите на арену, заполняйте трибуны, поддерживайте азербайджанских бойцов. Мы оставим в этой клетке всё, что у нас есть, и будем биться до конца. Увидимся в субботу!".

Отметим, что "Турнир UFC Fight Night: Физиев против Торреса" состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене. В главном событии вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в лёгком весе.