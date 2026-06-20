На сцене Дворца Гейдара Алиева прошел киноспектакль "Наш Максуд муаллим" - ФОТО
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась премьера киноспектакля "Наш Максуд муаллим" (Bizim Maqsud müəllim), посвященного творчеству народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова. Проект реализован министерством культуры Азербайджана при участии Дворца Гейдара Алиева и Центра творчества Максуда Ибрагимбекова. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Азербайджанской Республики, передает Day.Az.
Постановка подарила новое сценическое воплощение героям, на которых выросло не одно поколение зрителей. В основу спектакля лег уникальный режиссерский ход - на глазах у публики оживают знаменитые кадры из легендарных картин "Последняя ночь детства" и "Наш учитель Джабиш", вошедших в золотой фонд азербайджанского кино. Параллельно авторы создают новые сюжетные линии, которые объединяют персонажей разных произведений в общем пространстве.
Особое впечатление от происходящего создавалось благодаря эффекту "театра в кино". Профессиональные кинокамеры снимали весь процесс в режиме реального времени, и это изображение тут же проецировалось на огромный экран, превращая зрителей в непосредственных участников съёмочного процесса.
Сценическое действие полностью погружает в атмосферу закулисья: на сцене кипит работа, режиссер выстраивает кадр, актеры ищут ключи к мотивации своих героев. Творческий коллектив стремится нащупать почерк мастера в характерах его персонажей. Разгадывая замысел писателя, авторы постановки дополняют судьбы героев новыми штрихами и неожиданными сюжетами. Благодаря этому зрители переносятся во времени и видят предысторию любимых картин: узнают, как начиналась история любви учителя Джабиша и его жены, оказываются у ринга во время боя Рустама и прослеживают драматический поворот в судьбе Давуда.
В масштабной постановке приняли участие ведущие актеры разных театров столицы: Талех Юзбеков, Румия Агаева, Шовги Гусейнов, Гудрат Фатулла, Рафаэль Искендеров, Гюнеш Мехдизаде, Рамин Шихалиев и другие. Особую атмосферу вечера создавал музыкальный коллектив под руководством известного пианиста, народного артиста Азербайджана Салмана Гамбарова.
Режиссер-постановщик спектакля - Константин Солдатов, драматург - Исмаил Иман, художник - Чингиз Бабаев, кинооператор - Татьяна Шургалина и бум-оператор - Платон Солдатов.
Киноспектакль подарил зрителям не только эстетическое удовольствие, но и легкую, светлую ностальгию по бакинскому детству. Творческой команде удалось вернуть на сцену дух ушедшей эпохи и напомнить, за что мы все так любим произведения Максуда Ибрагимбекова, - неудивительно, что сценическое произведение было встречено публикой с большим интересом и искренними овациями.
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