Азербайджан расширяет общественную дипломатию на Балканах

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В современных международных отношениях "мягкая сила" и общественная дипломатия играют не менее значимую роль, чем традиционные межгосударственные контакты на уровне правительств. В условиях, когда глобальная информационная среда становится все более конкурентной, а борьба за общественное мнение разворачивается не только в кабинетах министерств, но и в социальных сетях, культурных центрах и на площадках диаспорских организаций, способность страны выстраивать доверительные отношения через своих граждан за рубежом приобретает стратегическое значение. Общественная дипломатия давно стала одним из самых эффективных инструментов, с помощью которых государства укрепляют свой международный авторитет.

Азербайджан в этом отношении демонстрирует последовательную и системную политику, ключевым проводником которой выступает Государственный комитет по работе с диаспорой. Важно отметить, что эта работа не сводится к разовым акциям или формальным мероприятиям - речь идет о выстроенной институциональной системе, охватывающей десятки стран и тысячи представителей азербайджанской общины по всему миру. Подобный подход отражает понимание того, что диаспора - это не просто соотечественники, проживающие за пределами родины, а полноценный ресурс "мягкой силы", способный влиять на формирование образа страны в общественном сознании принимающих государств.

Очередным примером этой работы стала встреча с представителями азербайджанской общины, состоявшаяся в столице Сербии - Белграде. Выбор именно Сербии для подобной встречи не случаен: страна, исторически тяготеющая к балансу между Востоком и Западом, представляет собой важную площадку для культурного диалога, а сербско-азербайджанские отношения в последние годы демонстрируют положительную динамику как на государственном, так и на общественном уровне.

Сама атмосфера мероприятия задала его тон с первых минут: встреча началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Сербии, а также минуты молчания в память о шехидах. Такие символические моменты не случайны - они подчеркивают уважение к обеим странам и формируют ощущение общей истории и общих ценностей, что является важной составляющей доверительных отношений между государствами и их диаспорами.

Примечательно, что в мероприятии приняли участие не только азербайджанцы, но и представители турецкой общины, а также местная сербская общественность. Это говорит о том, что азербайджанская диаспора в Сербии не замыкается в своих рамках, а активно выстраивает связи с другими сообществами, расширяя круг друзей и партнеров страны за рубежом. Именно в этом и заключается суть общественной дипломатии - она строит мосты между народами, а не только сохраняет связь соотечественников с родиной.

Заведующая отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Лейла Гамзаева рассказала участникам встречи о проектах и программах, которые реализует комитет для консолидации азербайджанцев мира. По ее словам, соотечественники, проживающие за рубежом, играют важную роль в донесении правдивой информации об Азербайджане до международной общественности и в популяризации культурного наследия страны. Она также отметила, что благоприятная атмосфера в азербайджанской общине Сербии строится на взаимном доверии и дружеских отношениях, а совместная деятельность диаспоры способствует росту ее авторитета год от года.

Особое место в работе диаспоры в Сербии занимает образовательная и культурная деятельность. Руководитель Центра азербайджанского языка и культуры при филологическом факультете Белградского университета Гюнель Бабанлы поделилась тем, что азербайджанцы в стране живут в атмосфере единства и солидарности. В центре наряду с изучением языка системно преподаются история, культура и национальные традиции Азербайджана. Подобные образовательные площадки - это не просто кружки по интересам, а важный механизм передачи национальной идентичности новым поколениям диаспоры, многие из которых родились и выросли уже за пределами Азербайджана. Без таких центров связь с родиной могла бы постепенно ослабевать, а здесь, напротив, она укрепляется через язык, знания и совместное творчество.

Особым и трогательным моментом встречи стало вручение медали Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности" дочери Зарифы Ализаде - известного профессора, музыканта и активистки диаспоры, которая на протяжении многих лет популяризировала азербайджанскую культуру в Сербии и на Балканах. Эта посмертная награда стала символом признания того вклада, который вносят простые люди диаспоры в продвижение имиджа страны за рубежом через искреннюю любовь к своей культуре и желание делиться ею с окружающими.

В ходе встречи также был избран новый координатор Координационного совета азербайджанцев Восточной Европы по Сербии - шаг, который говорит о том, что диаспора постоянно обновляется, развивает свою организационную базу и готовится к новым задачам. Это особенно важно, поскольку устойчивая институциональная структура - залог того, что работа диаспоры будет продолжаться системно, а не зависеть от отдельных энтузиастов.

Сотрудники Посольства Азербайджана в Сербии Гюльнара Мамедова и Орхан Алиев также приняли участие во встрече, что подчеркнуло слаженность работы дипломатических и диаспорских структур страны. Когда посольство и диаспора действуют рука об руку, эффект от такой работы становится значительно сильнее: дипломаты обеспечивают официальный канал взаимодействия с государством пребывания, а диаспора - живую, человеческую связь с обществом этой страны.

Завершилась встреча художественной программой, которая в очередной раз показала, что культура остается одним из самых доступных и универсальных языков общения между народами. Через музыку, искусство и творчество азербайджанцы в Сербии знакомят местных жителей со своей страной гораздо эффективнее, чем это могли бы сделать официальные сообщения и пресс-релизы.

Белградская встреча - лишь одно из множества подобных мероприятий, которые проводит Государственный комитет по работе с диаспорой по всему миру. Только в 2025 году руководство и сотрудники комитета совершили около ста визитов в тридцать стран, встретившись с тысячами азербайджанцев и иностранных граждан. Эти цифры красноречиво говорят о масштабе и интенсивности работы, которая ведется в рамках стратегического курса, определенного Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

При этом важно понимать, что эффективность подобной деятельности измеряется не только количеством визитов или охватом аудитории, но и качественными изменениями - степенью институционализации диаспорских структур, преемственностью поколений и способностью диаспоры самостоятельно генерировать инициативы, а не просто реагировать на импульсы из центра. Избрание нового координатора в Сербии, развитие Центра азербайджанского языка и культуры при Белградском университете, посмертное признание заслуг таких подвижников, как Зарифа Ализаде, - все это свидетельствует о том, что диаспорская сеть в стране достигла определенной зрелости и способна функционировать как самодостаточный механизм, опирающийся на собственные кадры и традиции.

Показательно и то, что подобные встречи все чаще выходят за рамки исключительно этнической аудитории, вовлекая представителей других общин и местного населения. Это говорит о постепенной трансформации диаспорской работы: от консолидации соотечественников к более широкой задаче - формированию устойчивых межкультурных связей, которые работают на имидж страны вне зависимости от наличия в ней этнических азербайджанцев. Именно такой переход от "диаспоры для себя" к "диаспоре как мосту между культурами" можно считать одним из главных индикаторов зрелости общественной дипломатии Азербайджана.

Подобные встречи показывают, что общественная дипломатия Азербайджана - это последовательная, продуманная стратегия. Она опирается на реальных людей: преподавателей, активистов, дипломатов и простых соотечественников, которые своим трудом и личным примером формируют положительный образ страны за рубежом. Белград стал еще одной точкой на карте этой большой работы, где азербайджанская культура, язык и память о родине продолжают жить и развиваться вдали от исторической родины.

В конечном счете именно такие встречи наполняют понятие общественной дипломатии живым содержанием. Это уже не абстрактная формула из учебников по международным отношениям, а реальная, теплая и человечная работа, которая объединяет людей вокруг общей идеи и общей родины, где бы они ни находились. И, пожалуй, главный вывод, который можно сделать из белградской истории, заключается в том, что устойчивость национальной идентичности диаспоры в долгосрочной перспективе зависит не от административных решений, а от того, насколько глубоко язык, культура и историческая память укоренены в повседневной жизни конкретных людей - будь то профессор университета, сотрудник посольства или потомок мигрантов, родившийся уже за тысячи километров от исторической родины.