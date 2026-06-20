В Баку состоялась церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников

20 июня в Baku Crystal Hall состоялась официальная церемония открытия Республиканской спортивной олимпиады школьников.

Как передает Day.Az, в церемонии открытия приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители государства и правительства, руководители медиа-организаций, известные спортсмены, общественные деятели и другие гости, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В Олимпиаде принимают участие более 2000 школьников, представляющих 59 городов и районов страны. Участниками соревнований являются воспитанники детско-юношеских спортивных школ, действующих при министерстве науки и образования, министерстве молодежи и спорта, а также расположенных в Нахчыванской Автономной Республике.

С 21 по 26 июня участники будут состязаться в следующих видах спорта: тяжелая атлетика, легкая атлетика, бадминтон, баскетбол, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, художественная гимнастика, настольный теннис, тхэквондо и велоспорт.

После официальной церемонии открытия в рамках художественной части мероприятия была представлена концертная программа.

Отметим, что Республиканская спортивная олимпиада школьников проводится в стране впервые при совместной организации министерства науки и образования и министерства молодежи и спорта, при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо" и соответствующих спортивных федераций. Данный проект является первым масштабным спортивным мероприятием республиканского уровня, организованным среди школьников.