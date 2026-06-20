Визы в Японию подорожают в несколько раз

Япония с июля повышает стоимость однократной и многократной въездных виз для иностранцев в пять раз. Об этом сообщает Kyodo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однократная виза подорожает с 3 тыс. иен ($19) до 15 тыс. иен (около $93), многократная - с 6 тыс. иен ($38) до 30 тыс. иен (около $186). Повышение производится впервые с 1978 года и связано с инфляцией и ослаблением иены, уточняется в сообщении.

По словам главы МИД страны Тосимицу Мотэги, власти не ожидают, что это нововведение существенно скажется на туристическом потоке. Увеличение сборов должно приблизить японские визовые тарифы к уровню других стран "Большой семерки", пояснил министр.