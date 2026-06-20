https://news.day.az/culture/1842915.html Народная артистка Флора Керимова выписана из больницы Народная артистка Азербайджана Флора Керимова выписана из больницы, где проходила лечение. Как передает Day.Az, об этом она сообщила в публикации на своей официальной странице в Instagram. Отметим, что некоторое время назад народная артистка была госпитализирована в связи с проблемами со здоровьем.
Народная артистка Флора Керимова выписана из больницы
Народная артистка Азербайджана Флора Керимова выписана из больницы, где проходила лечение.
Как передает Day.Az, об этом она сообщила в публикации на своей официальной странице в Instagram.
Отметим, что некоторое время назад народная артистка была госпитализирована в связи с проблемами со здоровьем.
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