Народная артистка Флора Керимова выписана из больницы

Народная артистка Азербайджана Флора Керимова выписана из больницы, где проходила лечение.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила в публикации на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что некоторое время назад народная артистка была госпитализирована в связи с проблемами со здоровьем.