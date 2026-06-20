https://news.day.az/world/1842916.html Землетрясение зафиксировано у берегов Греции Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Эпицентр подземных толчков находился в 108 км к северо-западу от города Ираклион, где проживают порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.
Землетрясение зафиксировано у берегов Греции
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эпицентр подземных толчков находился в 108 км к северо-западу от города Ираклион, где проживают порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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