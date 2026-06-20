Землетрясение зафиксировано у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эпицентр подземных толчков находился в 108 км к северо-западу от города Ираклион, где проживают порядка 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 13 км.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.