WhatsApp обновляет интерфейс

WhatsApp начал тестирование новых анимаций отправки сообщений в iOS-версии приложения. Функция появилась в последней бета-версии WhatsApp для iOS, доступной через TestFlight. Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на отчет WABetaInfo (WBA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным WBA, мессенджер возвращает анимации сообщений, которые ранее были удалены из приложения. При этом пользователи смогут самостоятельно отключать эффект в настройках. Новый переключатель появился в разделе "Чаты" рядом с настройками анимации эмодзи, стикеров и GIF-файлов.

В новой версии сообщения больше не появляются мгновенно. Теперь пузырь сообщения плавно возникает в чате с эффектом затухания и небольшого увеличения размера.

На данный момент функция доступна ограниченному числу участников бета-тестирования WhatsApp для iOS. Аналогичная настройка ранее появилась и в бета-версии приложения для Android.

Сроки запуска новой анимации для всех пользователей пока не раскрываются, однако тестирование одновременно на iOS и Android может свидетельствовать о подготовке к более широкому релизу.