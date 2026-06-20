Кто включил бакланов в число «персон нот грата» в животном мире?

Автор: Теймур Атаев

Некоторое время назад портал расположенной в Швейцарии некоммерческой организации по защите прав животных IG Wild beim Wild обратил внимание на прозвучавшее в конце мая требование девяти государств-членов ЕС (Чехия, Швеция, Эстония и др.). Целью чего элегантно, так сказать, была обрисована поддержка популяции бакланов "на экологически и экономически приемлемом уровне", т. к., по словам министров с/х европейских стран бакланы создают "серьезные проблемы" в Балтийском море". Однако, согласно канве цитируемой статьи, в основе данного решения фигурирует политико-экономическая заинтересованность, в частности, Ассоциации коммерческого рыболовства и рыболовства в ряде стран Северо-Восточной Европы, неоднократно жаловавшихся на потери рыбы, в которых они винят бакланов. Хотя, как отмечается, еще до 1920-х годов бакланы находились на грани вымирания в Центральной Европе вследствие "преследования людей, видевших в нем конкурента". Но в 1979 г. этот вид был взят под общеевропейскую защиту в соответствии с Директивой ЕС о птицах, в результате чего популяция восстановилась. Но "рыболовецкое лобби ряда стран ЕС" не одно десятилетие активно лоббирует введение сезона охоты на бакланов, в частности, Немецкая ассоциация рыболовов-любителей (DAFV) с 2018 г. призывает к общеевропейскому подходу к управлению рыболовством, включающему охоту. Как результат, в последние майские дни министры с/х создали прецедент, принявшим "сигнальный эффект для волка, рыси и бобра", что может стать реальностью в случае воздействия политического давления такого рода на Еврокомиссию. https://wildbeimwild.com/en/nine-eu-states-demand-kill-of-cormorant

Под бакланами понимается водоплавающая птица весом выше 5 кг, способная нырять на значительную глубину в поисках добычи. Эти птицы, обитающие на всех континентах, селятся колониями вблизи воды, т. к. их питательный рацион составляют рыбы (ежедневно 400-600 г), в основном, мальки. Как результат, в ряде местностей срубленными оказались все ивы, где были обнаружены гнезда бакланов. Осуществляются же такого рода акции фактически на официальной основе, благо еще в апреля 2025 г. Европейская консультативная комиссия по рыболовству и аквакультуре во внутренних водоемах (EIFAAC), являющаяся частью Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - FAO (Food and Agriculture Organization), опубликовала проект плана - с констатацией снижения рыбных запасов и потери аквакультуры вследствие роста популяции бакланов. https://nia.eco/2025/05/11/102201/

Как следствие, уже осенью того года портал BirdLife International, представляемый единственным глобальным партнерством, занимающимся сохранением птиц и всей жизни на нашей планете, зафиксировал обращение Швеции к Европейской комиссии в Совете по сельскому хозяйству и рыболовству с просьбой переклассифицировать баклана в вид, на который разрешена охота, с дальнейшей координацией управления его популяциями на уровне ЕС. Вследствие чего отмечалось, что проект рамочной программы фактически по линии ООН, "направленный на сокращение численности бакланов по всей Европе путем разработки европейского плана управления популяцией баклана", в действительности не предлагающий действенных решений для защиты рыбных популяций, "противоречит принципам защиты видов в Европе". Хотя ресурсы следует направлять на предпринятие шагов по предотвращению основных угроз и их первопричин, включая загрязнение питательными веществами в результате интенсивного сельского хозяйства или препятствия в реках и озерах, что в отличие от неизбирательного массового уничтожения птиц реально защитит находящиеся под угрозой исчезновения виды рыб, способствуя восстановлению экосистем и не будучи направлены на поддержание "бесконечных попыток контроля природы".

https://www.birdlife.org/news/2025/09/23/mass-culling-of-cormorants-wont-save-fish/

Самое интересное, что все антибаклановские акции фактически становятся в пику важнейшим решениям международного уровня, как, скажем, сохранение экосистем и т. д. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/biodiv.shtml

Помимо этого, директива ЕС о диких птицах строго регулирует и ограничивает охоту в странах Евросоюза.

https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/birds-directive_en

Параллельно наличествует Бернская конвенция (международное соглашение) об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

https://www.coe.int/en/web/bern-convention

Мало того, согласно исследованиям, благодаря бакланам, питательные вещества возвращаются из моря на сушу, а гнездящиеся на деревьях бакланы могут локально обогащать почву азотом, который также является одним из четырех ключевых биогенных элементов (помимо углерода, фосфора и калия). На удалении от моря, за счет развития растительного покрова, почвенные экосистемы не испытывают дефицита в углероде, а вот дополнительный источник азота способствует иногда двукратному повышению биологической активности и биомассы сообществ почвенных организмов. https://burunen.ru/news/society/88823-uchenye-rasskazali-o-polze-baklanov-dlya-prirody-buryatii/

Остается надеяться, что трезвые голоса в рамках Евросоюза не допустят развития событий в вышеуказанном контексте, тем более что атака (в прямом смысле слова) на планетарную флору или фауну фактически подтачивает мироздание, созданное для всего человечества Всевышним. Ведь. согласно Библии. непосредственно Творец "образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных" (Быт 2: 19)? Аналогично чему и Коран свидетельствует, что Создатель "сотворил всякие пары животных" (Коран, 43: 12).

Хотя до этих ли важнейших тонкостей тем, кто пробивают решения о допустимости отстрела птиц в собственных интересах?