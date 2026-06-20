КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива.

Как передает Day.Az, в ответ на невыполнение 1-го пункта соглашения о прекращении войны между Ираном и США, а также в качестве реакции на продолжающиеся нарушения режима прекращения огня Израилем на юге Ливана, Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов.

Подчеркивается, что это является первым ответом на невыполнение противоположной стороной своих обязательств. В случае продолжения нарушений режима прекращения огня будут предприняты следующие шаги для обеспечения выполнения обязательств.

В связи с тем, что по ядерной программе между США и Ираном не было достигнуто конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали наносить военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня вышеупомянутый меморандум вступил в силу.