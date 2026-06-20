Госминистр Великобритании высоко оценил потенциал Азербайджана и Казахстана

Государственный министр по делам торговли Великобритании Крис Брайант (Sir Chris Bryant) в беседе с турецкими журналистами анонсировал скорые визиты в Азербайджан и Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сообщил, что программа переговоров в Баку и Астане запланирована на ближайшие недели.

"В этих странах также открываются значительные возможности. Я знаю, что турецкие компании уже активно работают там. Уверен, что формируя "исключительное партнерство", Турция и Великобритания могут сообща продвигать проекты так, как это не под силу некоторым другим странам", - отметил госминистр.

К. Брайант также выразил надежду на дальнейший рост торговли с Турцией: "Уже в ближайшие годы британо-турецкий товарооборот может вырасти в два раза с нынешних 28 млрд фунтов в год. Мы готовы к этому. Уже сегодня необходимо думать о том, какой будет мировая экономика в 2050, 2070 и 2080 годах".