Председатель парламента Иордании прибыл в Азербайджан

Председатель Палаты представителей Национального собрания Иорданского Хашимитского Королевства Мазен Торки Сауд Аль-Кади 20 июня прибыл с визитом в Азербайджан.

Согласно информации, распространенной отделом по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, в Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Иордании встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, послы обеих стран Шахин Абдуллаев и Омар Баракат Аль-Нахар и другие официальные лица.

"В рамках визита председатель Палаты представителей примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку, а также проведет ряд встреч с официальными лицами нашей страны. Визит завершится 26 июня", - говорится в сообщении.