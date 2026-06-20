Из Азербайджана в Армению отправят 17 вагонов с дизтопливом

21 июня со станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Армению будут отправлены 17 вагонов с дизельным топливом общим объемом 1000 тонн.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО.

Напомним, что экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года. В тот день в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Перевозки в данном направлении осуществляются после того, как в соответствии с решением Президента Ильхама Алиева, принятым в октябре 2025 года, были сняты ограничения на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавшие с периода оккупации.