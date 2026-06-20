https://news.day.az/politics/1842941.html Из Азербайджана в Армению отправят 17 вагонов с дизтопливом 21 июня со станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Армению будут отправлены 17 вагонов с дизельным топливом общим объемом 1000 тонн. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО. Напомним, что экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года.
Из Азербайджана в Армению отправят 17 вагонов с дизтопливом
21 июня со станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в Армению будут отправлены 17 вагонов с дизельным топливом общим объемом 1000 тонн.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЗАО.
Напомним, что экспорт топлива в эту страну начался 18 декабря 2025 года. В тот день в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.
Перевозки в данном направлении осуществляются после того, как в соответствии с решением Президента Ильхама Алиева, принятым в октябре 2025 года, были сняты ограничения на транзит грузов из Азербайджана в Армению, действовавшие с периода оккупации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре