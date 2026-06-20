Шара «Буллет» Магомедов прибыл в Баку

Шарабутдин "Шара Буллет" Магомедов, который 27 июня сразится в соглавном событии турнира UFC FIGHT NIGHT: FIZIEV vs TORRES против бразильца Мишеля Перейры, прибыл в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Операционную компанию Baku City Circuit,, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмен поделился ожиданиями от предстоящего выступления.

"Пират Каспийского моря прибыл в Баку. Очень рад оказаться здесь. Чувствую себя отлично, настроение боевое, полностью сосредоточен на предстоящем поединке.

В ближайшие дни предстоит пройти акклиматизацию, завершить подготовку и весогонку, чтобы подойти к бою в своих лучших кондициях.

Хочу подарить болельщикам яркое зрелище и показать настоящий кавказский характер в октагоне. Знаю, что в Баку приедут многие мои друзья, родственники и земляки. Уверен, что арена будет заполнена и нас ждёт невероятная атмосфера.

Спасибо всем за поддержку. Увидимся 27 июня на UFC Fight Night Baku!", - сказал он.