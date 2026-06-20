МЧС приостановило работу склада в Баку

Деятельность склада, расположенного на Бакинско-Сальянском шоссе, приостановлена.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе проверки, проведённой в Карадагском районе, было установлено, что объект грубо нарушает правила пожарной безопасности.

Выяснилось, что на складе отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации, электрохозяйство не соответствует нормативным требованиям, а противопожарный водоём и внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии.

Кроме того, объект не был полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения, не соблюдались противопожарные расстояния, не был разработан план эвакуации, а сотрудники не прошли соответствующий инструктаж.

По итогам проверки, учитывая выявленные серьёзные риски, было принято решение о приостановке деятельности склада.