МЧС приостановило работу склада в Баку - ВИДЕО
Деятельность склада, расположенного на Бакинско-Сальянском шоссе, приостановлена.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в ходе проверки, проведённой в Карадагском районе, было установлено, что объект грубо нарушает правила пожарной безопасности.
Выяснилось, что на складе отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации, электрохозяйство не соответствует нормативным требованиям, а противопожарный водоём и внутренние пожарные краны находятся в неисправном состоянии.
Кроме того, объект не был полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения, не соблюдались противопожарные расстояния, не был разработан план эвакуации, а сотрудники не прошли соответствующий инструктаж.
По итогам проверки, учитывая выявленные серьёзные риски, было принято решение о приостановке деятельности склада.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре