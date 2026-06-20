"Зиря" подписал бразильского голкипера

Клуб азербайджанской Премьер-лиги "Зиря" усилил свой состав новым футболистом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ряды команды пополнил бразильский вратарь Майкон Клейтон. С 27-летним голкипером заключен контракт сроком на 2 года.

Отметим, что ранее бразилец выступал на родине за такие клубы, как "Санта-Круз", "Ред Булл Брагантино", "Витория" и "Сеара", а также защищал цвета португальского "Портимоненсе".