https://news.day.az/sport/1842954.html "Зиря" подписал бразильского голкипера Клуб азербайджанской Премьер-лиги "Зиря" усилил свой состав новым футболистом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ряды команды пополнил бразильский вратарь Майкон Клейтон. С 27-летним голкипером заключен контракт сроком на 2 года.
"Зиря" подписал бразильского голкипера
Клуб азербайджанской Премьер-лиги "Зиря" усилил свой состав новым футболистом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ряды команды пополнил бразильский вратарь Майкон Клейтон. С 27-летним голкипером заключен контракт сроком на 2 года.
Отметим, что ранее бразилец выступал на родине за такие клубы, как "Санта-Круз", "Ред Булл Брагантино", "Витория" и "Сеара", а также защищал цвета португальского "Портимоненсе".
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