есть погибшие и пострадавшие

В турецкой провинции Испарта произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, еще 15 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус с государственным номером 42 BFT 431 перевернулся на участке автодороги Ыспарта - Конья в районе села Багыллы округа Гелендост. Причины аварии пока не установлены.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), а также жандармерия и полиция.

Пострадавшие были доставлены в различные больницы региона для оказания медицинской помощи.

По предварительной информации, автобус прибыл из Коньи в Ыспарту в рамках экскурсионного тура. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.