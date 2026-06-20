https://news.day.az/sport/1842971.html Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на Кубке Европы В столице Германии, Берлине, завершился первый соревновательный день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана завершила день с одной наградой. Расул Ализаде, выступавший в весовой категории до 60 кг, поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль.
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на Кубке Европы
В столице Германии, Берлине, завершился первый соревновательный день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана завершила день с одной наградой. Расул Ализаде, выступавший в весовой категории до 60 кг, поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль.
В схватке за третье место наш дзюдоист одержал победу над представителем Франции Люсьеном Тиксье.
Турнир завершится завтра. В заключительный соревновательный день в борьбу за медали вступят еще 4 дзюдоиста нашей национальной команды.
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