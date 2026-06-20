Пакистан анонсировал переговоры Ирана и США в Швейцарии
Делегации Ирана и США в воскресенье встретятся в Швейцарии для обсуждения технических аспектов соглашения.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на МИД Пакистана.
В ведомстве отметили, что после подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании 21 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдут переговоры, посвященные техническим вопросам реализации договоренностей.
Согласно заявлению министерства, в переговорах также примут участие представители Пакистана, выступающего посредником между сторонами.
Американская делегация уже находится в Швейцарии. Ожидается, что в ближайшие дни к переговорам присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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