Пикап сбил 6 фанатов во время празднования победы Мексики в матче ЧМ

В мексиканском городе Чиуауа пьяный водитель сбил шестерых болельщиков, праздновавших победу сборной Мексики над Республикой Корея на чемпионате мира по футболу. Об этом 19 июня сообщила газета Jornada, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Празднование победы мексиканской сборной над Южной Кореей... закончилось ранением шести человек", - говорится в публикации.

Инцидент произошел у памятника Панчо Вилье, где собрались болельщики. Водитель пикапа Chevrolet Silverado попытался проехать через толпу, но был окружен людьми, которые набросились на машину и начали ее качать и обливать пивом. Мужчина не выдержал и нажал на газ, протаранив толпу, после чего скрылся.

Шесть человек пострадали, трое из них госпитализированы. Через несколько минут водителя задержали после того, как он врезался в опору ЛЭП. По данным властей, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Задержанному грозят обвинения в наезде на пешеходов, оставлении места ДТП, вождении в нетрезвом виде, а также возможные иски о нанесении телесных повреждений.