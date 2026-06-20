Мелони ответила Трампу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила Президенту США Дональду Трампу.

Как передает Day.Az, Мелони опубликовала пост с ответом Трампу в социальной сети X.

"Президент Трамп, эти постоянные, необоснованные атаки бессмысленны. Что касается моей популярности, то быть вашим другом ей, конечно, не помогло, и она не зависит от моих отношений с вами.

Моя популярность зависит от моей способности защищать национальные интересы Италии, и именно это я всегда и делала. Именно это я сделала и в отношении американских военных баз в Италии. Их использование регулируется соглашениями, которые мы всегда уважали, и их нельзя нарушать, пока я остаюсь премьер-министром.

Италия остается суверенным государством. В любом случае, моя популярность - не ваше дело. Я предлагаю вам сосредоточиться на своей", - написала она.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Италии Антонио Таяни отменил свой визит в США на фоне заявления президента Дональда Трампа о том, что премьер страны Джорджа Мелони якобы умоляла его о совместном фото.