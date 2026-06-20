https://news.day.az/sport/1842934.html На ЧМ-2026 появилась рыбка-гадалка На чемпионате мира 2026 года появилась золотая рыбка-предсказатель, передает Day.Az со ссылкой на Reuters. Названная в честь французского нападающего Килиана Мбаппе рыбка Свимбаппе (Swimbappe) верно угадала 10 из 14 победителей в матчах, которые ей было предложено угадать.
На ЧМ-2026 появилась рыбка-гадалка
На чемпионате мира 2026 года появилась золотая рыбка-предсказатель, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Названная в честь французского нападающего Килиана Мбаппе рыбка Свимбаппе (Swimbappe) верно угадала 10 из 14 победителей в матчах, которые ей было предложено угадать. Рыбка делает свои прогнозы, подплывая к одному из двух флажков, выставленных в аквариуме.
По словам Тима Гленна, создателя проекта Свимбаппе, рыбке тяжелее всего показать своим телом ничейный результат.
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