На ЧМ-2026 появилась рыбка-гадалка

На чемпионате мира 2026 года появилась золотая рыбка-предсказатель, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Названная в честь французского нападающего Килиана Мбаппе рыбка Свимбаппе (Swimbappe) верно угадала 10 из 14 победителей в матчах, которые ей было предложено угадать. Рыбка делает свои прогнозы, подплывая к одному из двух флажков, выставленных в аквариуме.

По словам Тима Гленна, создателя проекта Свимбаппе, рыбке тяжелее всего показать своим телом ничейный результат.