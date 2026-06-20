Как регулируется рабочее время сотрудников в жаркую погоду?

При работе в жарких условиях, особенно когда температура воздуха превышает 41 градус Цельсия, приоритетом становятся здоровье и безопасность работников.

Как передает Day.Az, в таких условиях трудовой процесс не может осуществляться непрерывно, поскольку высокая температура создает серьезную физическую нагрузку на организм человека. Поэтому предусмотрено предоставление регулярных перерывов, а при необходимости - временная приостановка работ.

Если возникает необходимость полностью остановить работу, это рассматривается как простой. Поскольку он происходит не по вине работника, ему выплачивается компенсация. В этом случае заработная плата не может быть ниже двух третей тарифного оклада.

Предоставляемые перерывы считаются неотъемлемой частью рабочего времени, и за этот период сотрудникам в полном объеме выплачивается заработная плата исходя из их тарифного оклада. Такой подход позволяет сохранить материальное обеспечение работников и обеспечивает справедливую оплату труда в сложных климатических условиях. Таким образом, периоды перерывов не приводят к каким-либо потерям в доходах сотрудников.

Насими Алескерли