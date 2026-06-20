Не менее 12 человек пострадали при стрельбе по толпе в Чикаго

На юге Чикаго неизвестные открыли огонь по группе людей, в результате чего ранения получили не менее 12 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию города.

По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в районе Принстон-Парк. К месту скопления людей подъехал внедорожник, после чего двое находившихся в нем злоумышленников открыли стрельбу и скрылись.

Среди пострадавших - восемь мужчин и четыре женщины в возрасте от 17 до 47 лет. Все они были госпитализированы в различные медицинские учреждения города. Двое раненых находятся в критическом состоянии. Еще один мужчина получил травмы, однако от медицинской помощи отказался.

Полиция начала расследование. Информация о подозреваемых пока не раскрывается, задержанных нет.