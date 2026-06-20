Взрыв в жилом доме в Сумгайыте

В городе Сумгайыт произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в 42-м квартале.

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время на территории проводятся меры безопасности.

По факту происшествия ведется расследование, устанавливаются причины взрыва.