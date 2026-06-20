https://news.day.az/society/1842947.html Взрыв в жилом доме в Сумгайыте В городе Сумгайыт произошел взрыв. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в 42-м квартале. По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие.
Взрыв в жилом доме в Сумгайыте
В городе Сумгайыт произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного в 42-м квартале.
По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие. На место происшествия прибыли бригады скорой медицинской помощи, пожарные расчеты и сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время на территории проводятся меры безопасности.
По факту происшествия ведется расследование, устанавливаются причины взрыва.
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