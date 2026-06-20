Азербайджан выразил солидарность с миллионами беженцев по всему миру

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило солидарность с миллионами беженцев и вынужденно перемещенных лиц по всему миру, которые продолжают сталкиваться с тяжелыми испытаниями, неопределенностью и потерей своих домов и средств к существованию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД по случаю Всемирного дня беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.

В МИД подчеркнули, что для Азербайджана проблема вынужденного перемещения имеет особое значение. В результате агрессии и оккупации азербайджанских территорий более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами, на протяжении десятилетий оставаясь вдали от родных мест и сталкиваясь с лишениями.

"Права этих людей были грубо нарушены, а их дома, населенные пункты и объекты культурного наследия подверглись разрушению", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в освобожденных от оккупации районах реализуется беспрецедентная программа восстановления и реконструкции.

Подчеркивается, что в рамках программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы постепенно возвращаются на свои родные земли в условиях безопасности и достойной жизни, восстанавливая свои дома и общины после многих лет вынужденного отсутствия.

В МИД также заявили, что Азербайджан продолжит поддерживать международные усилия, направленные на устранение первопричин вынужденного перемещения населения, поиск долгосрочных решений для беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также на соблюдение норм и принципов международного права.

"Во Всемирный день беженцев мы отдаем дань уважения стойкости и мужеству беженцев и вынужденно перемещенных лиц по всему миру и подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы все люди, вынужденно покинувшие свои дома, однажды смогли вернуться домой и жить в мире, достоинстве и благополучии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.