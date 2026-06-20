На села Газахского района обрушился сильный град.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, град выпал в селах Косалар, Чайлы и Фархалы.

Град продолжался около 15 минут. Нестабильные погодные условия нанесли ущерб фруктовым садам.

Кроме того, повреждения получили некоторые автомобили. В ряде населенных пунктов также возникли перебои с подачей электроэнергии.

В настоящее время в западных районах Азербайджана сохраняется дождливая погода.

Представляем кадры последствий стихии: