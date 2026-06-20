https://news.day.az/society/1842961.html На села Газахского района обрушился сильный град - ВИДЕО На села Газахского района обрушился сильный град. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, град выпал в селах Косалар, Чайлы и Фархалы. Град продолжался около 15 минут. Нестабильные погодные условия нанесли ущерб фруктовым садам. Кроме того, повреждения получили некоторые автомобили.
На села Газахского района обрушился сильный град - ВИДЕО
На села Газахского района обрушился сильный град.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, град выпал в селах Косалар, Чайлы и Фархалы.
Град продолжался около 15 минут. Нестабильные погодные условия нанесли ущерб фруктовым садам.
Кроме того, повреждения получили некоторые автомобили. В ряде населенных пунктов также возникли перебои с подачей электроэнергии.
В настоящее время в западных районах Азербайджана сохраняется дождливая погода.
Представляем кадры последствий стихии:
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