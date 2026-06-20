ЧМ-2026: Нидерланды разгромили Швецию

Сборная Нидерландов одержала уверенную победу над Швецией во втором туре чемпионата мира-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, матч группы F, состоявшийся в Хьюстоне, завершился разгромом шведской команды со счетом 5:1.

"Оранжевые" быстро захватили инициативу и уже к 17-й минуте вели 2:0 благодаря дублю Брайана Бробби. После перерыва преимущество нидерландцев стало еще более внушительным: на 47-й и 54-й минутах дважды отличился Коди Гакпо, оформивший дубль.

Швеция сумела ответить лишь одним мячом - на 59-й минуте отличился Энтони Эланга. Однако последнее слово осталось за сборной Нидерландов. На 89-й минуте Крисенсио Саммервилл отправил пятый мяч в ворота соперника и установил окончательный счет.

Нидерланды набрали 4 очка и возглавили таблицу группы F. Швеция с 3 баллами располагается на второй строчке. 26 июня нидерландцы сыграют с Тунисом, а шведы - с Японией.