Пользователи новейших смартфонов Google столкнулись с проблемой

Владельцы смартфонов Google Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold столкнулись с программной ошибкой в приложении Gmail, из-за которой стало невозможно нормально отвечать на электронные письма. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на отчет Android Authority и жалобы пользователи Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщениям, при попытке ответить на письмо автоматически запускается функция "Help me write" на базе Gemini, которая блокирует появление экранной клавиатуры Gboard. Вместо поля для ввода пользователи видят окно с предложениями от ИИ.

На Pixel 10 Pro XL существует временное решение: необходимо скрыть клавиатуру специальной кнопкой и несколько раз нажать на поле ответа, пока клавиатура не появится. На Pixel 10 Pro Fold ситуация сложнее - курсор в поле ответа исчезает, нажатия не работают, и пользователю фактически остается только использовать инструмент генерации текста.

Предполагается, что ошибка связана с недавними обновлениями Gmail и активным внедрением ИИ-функций Gemini. При этом журналистам Android Authority не удалось воспроизвести проблему на смартфонах других производителей, включая vivo X300 FE и OnePlus 15. Версия Gmail для iOS также работает корректно.

Сбой был зафиксирован вскоре после выхода июньского обновления Pixel Drop 2026, которое принесло Android 17 и расширенные функции искусственного интеллекта для линейки Pixel 10. Некоторые пользователи сообщают, что временно решить проблему помогает отключение отдельных настроек Gemini в Gmail.

Официальных комментариев от Google пока не поступало, однако из-за большого числа жалоб пользователи ожидают скорого выпуска исправления.