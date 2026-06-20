Черепаха стала иконой Книги рекордов Гиннесса

Черепаха Джонатан с острова Святой Елены стала иконой Книги рекордов Гиннесса.

Как передает Day.Az, сейчас ей 194 года, и она считается самым старым наземным животным на планете. За свою жизнь Джонатан пережил десятки исторических эпох, смену поколений и стал настоящим символом долголетия.

Статус иконы Книги рекордов Гиннесса присваивается лишь самым выдающимся рекордсменам и личностям, оказавшим заметное влияние на мировом уровне.