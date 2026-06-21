https://news.day.az/society/1842865.html Один из опаснейших туристических маршрутов - ВИДЕО В сети распространились кадры восхождения на вершину Калавантин Дург в Индии, которая считается одним из самых опасных туристических маршрутов в мире. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Подъем проходит по узкой тропе с уклоном около 60 градусов и требует от путешественников особой осторожности.
Один из опаснейших туристических маршрутов - ВИДЕО
В сети распространились кадры восхождения на вершину Калавантин Дург в Индии, которая считается одним из самых опасных туристических маршрутов в мире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Подъем проходит по узкой тропе с уклоном около 60 градусов и требует от путешественников особой осторожности.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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