Один из опаснейших туристических маршрутов

В сети распространились кадры восхождения на вершину Калавантин Дург в Индии, которая считается одним из самых опасных туристических маршрутов в мире.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Подъем проходит по узкой тропе с уклоном около 60 градусов и требует от путешественников особой осторожности.

Представляем вашему вниманию данное видео: