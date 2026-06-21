Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила выступление в Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила свою борьбу в Серебряной Евролиге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в заключительном матче третьего тура, который проходил в Северной Македонии, наша команда встретилась со сборной Швейцарии. Матч, организованный в городе Струмица, завершился победой швейцарских волейболисток со счетом 3:0.

В общей сложности в рамках Евролиги наша национальная команда провела шесть матчей:

Азербайджан - Швеция 0:3

Азербайджан - Эстония 3:0

Азербайджан - Северная Македония 3:0

Азербайджан - Испания 1:3

Азербайджан - Израиль 3:0

Азербайджан - Швейцария 0:3

Таким образом, сборная Азербайджана завершила турнир с 3 победами и 9 очками в активе.

Согласно правилам, из 24 команд-участниц только четыре лучшие сборные получают путевки в "Финал четырех".

Полуфинальные и финальные игры турнира пройдут в период с 27 июня по 12 июля.