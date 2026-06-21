https://news.day.az/world/1842856.html Кадры подъема лунного модуля "Аполлон-17" - ВИДЕО Потрясающие кадры подъема лунного модуля "Аполлон-17" с поверхности спутника для сближения и стыковки с командным модулем на орбите. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Кадры подъема лунного модуля "Аполлон-17" - ВИДЕО
Потрясающие кадры подъема лунного модуля "Аполлон-17" с поверхности спутника для сближения и стыковки с командным модулем на орбите.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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