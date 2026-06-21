Кадры подъема лунного модуля "Аполлон-17"

Потрясающие кадры подъема лунного модуля "Аполлон-17" с поверхности спутника для сближения и стыковки с командным модулем на орбите.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: