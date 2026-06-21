Названа оптимальная яркость экрана смартфона
Журналисты издания Notebookcheck рассказали, какая яркость дисплея смартфона является оптимальной. Заметка доступна на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам авторов портала, показатель в 3000-3500 нит считается оптимальным для новых телефонов. При такой яркости дисплей будет хорошо видно на улице под прямыми солнечными лучами. Однако с экранами высокой яркости может быть проблема, если дисплеи не имеют или плохо работают с функцией автоматической регулировки.
Они привели пример, что новый недорогой аппарат Moto G87 имеет дисплей яркостью 3500 нит. Его хорошо видно на солнце, однако функция регулировки яркости в телефоне работает недостаточно хорошо. В этом случае экран становится ярким даже в темноте, что плохо влияет на зрение - пользоваться таким устройством некомфортно.
Отмечается, что повышенная яркость дисплея приводит к высокому расходу энергии, так как экран - основной энергопотребитель в смартфоне. Кроме того, устройства в таком случае заметно больше перегреваются. Журналисты подытожили, что функция авторегулировки является очень важной в современном телефоне.
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