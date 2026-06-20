Извержение вулкана Литли-Хрутура

В сети распространились кадры извержения вулкана Литли-Хрутура в Исландии во время восхода солнца.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: