https://news.day.az/world/1842952.html Извержение вулкана Литли-Хрутура - ВИДЕО В сети распространились кадры извержения вулкана Литли-Хрутура в Исландии во время восхода солнца. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Извержение вулкана Литли-Хрутура - ВИДЕО
В сети распространились кадры извержения вулкана Литли-Хрутура в Исландии во время восхода солнца.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре