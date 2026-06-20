Азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев выпустил новую композицию "14.1" - ВИДЕО
Азербайджанский флейтист Агарагим Гулиев выпустил новую композицию под названием "14.1".
Как передает Day.Az, трек уже появился на крупнейших музыкальных стриминговых платформах, включая Spotify, Apple Music и YouTube.
Напомним, что в начале мая азербайджанский музыкант, флейтист Агарагим Гулиев стал артистом Altus Flutes. Агарагим Гулиев является сооснователем дуэта Avey вместе со своим коллегой Эльданизом Алекперзаде, а также создателем продакшена классической музыки AGRecords.
Статус амбассадора такого уровня является высочайшей оценкой его артистизма и профессионализма.
Это не только значительное достижение в его профессиональной карьере, но и важное событие для академической музыкальной культуры Азербайджана.
Отметим, что А. Гулиев - известный азербайджанский флейтист, внёсший значительный вклад в развитие классической музыкальной культуры. Он родился 25 сентября 2000 года в Баку. С раннего возраста проявлял глубокий интерес к музыке, в особенности к фортепиано и флейте, что определило его дальнейший профессиональный путь.
В течение своей карьеры Гулиев получил признание за тонкие и выразительные интерпретации как классического, так и современного репертуара. Он успешно выступает как с сольными программами, так и в сотрудничестве с оркестрами и камерными ансамблями.
Его исполнение отличается насыщенным, чистым звучанием, безупречной фразировкой и глубоким эмоциональным погружением в музыкальный материал. Одним из ключевых направлений его творческой деятельности является популяризация азербайджанской классической музыки на международной сцене. Он регулярно участвует в престижных концертах и фестивалях по всему миру, представляя богатое музыкальное наследие Азербайджана.
А.Гулиев исполняет произведения на флейте ALTUS A907 (с головкой Britania silver).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре