https://news.day.az/world/1842955.html Посольство Италии в Иране возобновило работу в Тегеране С 19 июня посольство Италии в Иране возобновило работу в Тегеране. Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве.
Посольство Италии в Иране возобновило работу в Тегеране
С 19 июня посольство Италии в Иране возобновило работу в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве.
Напомним, что 5 марта персонал посольства Италии в составе 53 человек был поэтапно эвакуирован из Ирана через территорию Азербайджана после начала военных столкновений. 6 марта глава МИД Италии Таяни заявил, что посольство страны в Тегеране временно закрыто, а дипломатическая миссия продолжит работу из Баку.
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