С 19 июня посольство Италии в Иране возобновило работу в Тегеране.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве.

Напомним, что 5 марта персонал посольства Италии в составе 53 человек был поэтапно эвакуирован из Ирана через территорию Азербайджана после начала военных столкновений. 6 марта глава МИД Италии Таяни заявил, что посольство страны в Тегеране временно закрыто, а дипломатическая миссия продолжит работу из Баку.