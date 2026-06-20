Пять человек получили ранения в результате нападения с ножом и топором в Эдинбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, нападавший мужчина был задержан полицией.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Примерно в 20:50 по местному времени в полицию поступил звонок о том, что двое человек пострадали в результате нападения, произошедшего недалеко от мечети на западе Эдинбурга. Позже 36-летний мужчина, обнаженный по пояс, напал еще на трех человек, в том числе рядом с агентством недвижимости. Кроме того, он повредил несколько автомобилей на автозаправках, разгромил магазин, а также сломал дверь пиццерии, которая находится в нескольких километрах от места первого происшествия.

По данным полиции, жизни пострадавшим в возрасте от 22 до 39 лет ничто не угрожает. К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции.