https://news.day.az/world/1842967.html Объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз Объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает информагентство Fars, со ссылкой на заявление начальника департамента охраны окружающей среды Западного Азербайджана (провинция в Иране). Отмечается, что в ноябре прошлого года объем воды в озере составлял 240 млн кубометров, а его площадь - 456 кв. км.
Объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз
Объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз.
Как передает Day.Az, об этом сообщает информагентство Fars, со ссылкой на заявление начальника департамента охраны окружающей среды Западного Азербайджана (провинция в Иране).
Отмечается, что в ноябре прошлого года объем воды в озере составлял 240 млн кубометров, а его площадь - 456 кв. км.
Сравнение этих данных с текущей ситуацией свидетельствует о 18-кратном увеличении объема воды и заметном улучшении состояния озера, отмечает агентство.
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