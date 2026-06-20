Объем воды в озере Урмия увеличился в 18 раз.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информагентство Fars, со ссылкой на заявление начальника департамента охраны окружающей среды Западного Азербайджана (провинция в Иране).

Отмечается, что в ноябре прошлого года объем воды в озере составлял 240 млн кубометров, а его площадь - 456 кв. км.

Сравнение этих данных с текущей ситуацией свидетельствует о 18-кратном увеличении объема воды и заметном улучшении состояния озера, отмечает агентство.