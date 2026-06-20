Образцовая экономическая модель Азербайджана: цифры, факты, выводы

Автор: Акпер Гасанов

Как мы ранее указывали в одной из предыдущих публикаций, в своем выступлении на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития Президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил один из ключевых параметров устойчивости национальной экономики: внешний долг страны составляет всего около 6% ВВП.

При этом глава нашего государства подчеркнул, что валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг примерно в 20 раз, что выводит страну в число наиболее финансово устойчивых государств мира. Сразу стоит подчеркнуть, что эти цифры - результат последовательной и стратегически выверенной экономической политики, направленной на одновременное увеличение валютных резервов и сокращение долговой нагрузки.

На сегодняшний день эта модель демонстрирует свою эффективность особенно на фоне глобальной турбулентности. Как известно, по состоянию на 1 мая 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана достигли $87 млрд 916,2 млн. Для сравнения, на конец 2025 года этот показатель составлял $85,1 млрд. Таким образом, только за первые месяцы текущего года наблюдается уверенный рост резервов, несмотря на нестабильность мировых рынков.

Что касается государственного долга, то по последним доступным данным, внешний государственный долг Азербайджана оценивается примерно в $6,5-7 млрд. При таком соотношении становится очевидно: страна обладает уникальным финансовым запасом прочности. Фактически речь идет о ситуации, когда государство может полностью покрыть свои обязательства многократно и в кратчайшие сроки, не создавая угроз для макроэкономической стабильности.

Стратегия, реализуемая Азербайджаном, строится на нескольких ключевых принципах. Во-первых, это жесткая бюджетная дисциплина и отказ от чрезмерного заимствования. Во-вторых, эффективное управление нефтегазовыми доходами, аккумулируемыми в Государственном нефтяном фонде. В-третьих, диверсификация экономики и постепенное снижение зависимости от сырьевого сектора.

Важно подчеркнуть: наличие значительных резервов вовсе не означает стремления к безоглядному наращиванию долговых обязательств. Как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, у нашей страны есть возможность привлекать дополнительные средства, однако делать это следует крайне осторожно. Такой подход демонстрирует зрелость экономической политики и понимание долгосрочных рисков.

Для более наглядного анализа полезно сравнить ситуацию в Азербайджане с положением дел в соседних странах. Так, государственный долг Грузии в мае 2026 года составил около $9,1 млрд, увеличившись на $158 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более того, ожидается дальнейший рост долга в связи с подписанием соглашения с Всемирным банком о кредитном финансировании на сумму $373 млн. По последним данным, соотношение государственного долга Грузии к ВВП составляет примерно 39-41%. Это в несколько раз выше, чем у Азербайджана, что указывает на значительно более высокую долговую нагрузку на экономику.

Не менее показательной является ситуация в Армении. С момента прихода к власти Никола Пашиняна в мае 2018 года государственный долг страны вырос на 110,6% - с $6,87 млрд до $14,46 млрд по состоянию на апрель 2026 года. При этом соотношение долга к ВВП достигло уровня порядка 50-52%. Это уже критическая зона, требующая осторожной финансовой политики и создающая дополнительные риски для макроэкономической стабильности.

На этом фоне азербайджанская модель выглядит не просто успешной, а образцовой. Низкий уровень внешнего долга при рекордно высоких валютных резервах создает целый ряд стратегических преимуществ. Прежде всего, это высокая устойчивость к внешним шокам. В условиях глобальных кризисов, падения цен на энергоносители или геополитической напряженности Азербайджан обладает достаточным запасом ресурсов для стабилизации экономики.

Во-вторых, это возможность финансировать масштабные инфраструктурные и социальные проекты без необходимости увеличения долговой нагрузки. Именно благодаря этому сегодня реализуются программы восстановления Карабаха, модернизации транспортной инфраструктуры и развития регионов.

В-третьих, это высокий уровень доверия со стороны международных финансовых институтов и инвесторов. Страна с низким долгом и высокими резервами воспринимается как надежный партнер, что облегчает привлечение инвестиций на выгодных условиях. Наконец, такая финансовая модель обеспечивает гибкость экономической политики. Государство может оперативно реагировать на вызовы, не ограничивая себя жесткими обязательствами перед кредиторами.

Таким образом, слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева - это отражение глубокой системной стратегии, которая уже доказала свою эффективность. Наша страна демонстрирует пример того, как грамотное управление ресурсами, финансовая дисциплина и стратегическое мышление позволяют не только обеспечить устойчивость экономики, но и сформировать прочный фундамент для будущего развития.