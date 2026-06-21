https://news.day.az/hitech/1842858.html Марсоход "Кьюриосити" показал поверхность Красной планеты - ВИДЕО Марсоход "Кьюриосити" показал поверхность Красной планеты на свой на 1353-й день пребывания там. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Марсоход "Кьюриосити" показал поверхность Красной планеты - ВИДЕО
Марсоход "Кьюриосити" показал поверхность Красной планеты на свой на 1353-й день пребывания там.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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