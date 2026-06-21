Марсоход "Кьюриосити" показал поверхность Красной планеты

Марсоход "Кьюриосити" показал поверхность Красной планеты на свой на 1353-й день пребывания там. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: