https://news.day.az/hitech/1842863.html Парень из США оживил LEGO WALL-E - ВИДЕО Парень из США оживил LEGO WALL-E - теперь он ездит, двигает глазами и бьёт током. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Внутри - моторы, сервоприводы, Bluetooth, гироскоп, светодиоды и динамик со звуками из мультфильма Pixar.
Парень из США оживил LEGO WALL-E - ВИДЕО
Парень из США оживил LEGO WALL-E - теперь он ездит, двигает глазами и бьёт током.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Внутри - моторы, сервоприводы, Bluetooth, гироскоп, светодиоды и динамик со звуками из мультфильма Pixar.
Управляется WALL-E через геймпад PlayStation 4: наклоняешь контроллер - робот наклоняет голову вслед за движением.
Но главное - встроенный тазер на 2000 вольт. Через специальное реле робот умеет создавать электрическую дугу и поджигать предметы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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