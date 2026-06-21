Парень из США оживил LEGO WALL-E - теперь он ездит, двигает глазами и бьёт током.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Внутри - моторы, сервоприводы, Bluetooth, гироскоп, светодиоды и динамик со звуками из мультфильма Pixar.

Управляется WALL-E через геймпад PlayStation 4: наклоняешь контроллер - робот наклоняет голову вслед за движением.

Но главное - встроенный тазер на 2000 вольт. Через специальное реле робот умеет создавать электрическую дугу и поджигать предметы.

Представляем вашему вниманию данное видео: