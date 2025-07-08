Азербайджан рассматривает страны Центральной Европы как стратегических партнёров, с которыми намерен углублять сотрудничество в энергетике, торговле и внешнеполитических инициативах.

Как передает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью словацкому изданию HNonline.sk.

По его словам, государства Центральной и Восточной Европы традиционно считаются в Азербайджане дружественными странами и партнёрами, с которыми существуют давние исторические связи. Гаджиев особо отметил страны, такие как Чехия и Словакия, подчеркнув, что между ними и Азербайджаном существует глубокое взаимопонимание, схожие вызовы и трудности, а также общее видение: "Такие страны служат каналом для донесения позиции Азербайджана до Европейского союза и других международных структур, и потому являются надёжными партнёрами".

Гаджиев напомнил о визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Баку в мае прошлого года, во время которого словацкий лидер встретился с Президентом Ильхамом Алиевым и прибыл в сопровождении крупной делегации предпринимателей из энергетического и оборонного секторов.

"Энергетика действительно занимает ключевое место в отношениях Азербайджана с европейскими странами, включая Словакию. Однако, по его словам, фундамент этих отношений - не только экономика, но и общая историческая основа", - сказал помощник Президента Азербайджана.

Говоря о текущем состоянии энергетического сотрудничества, Гаджиев указал на стабильные поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод. Прямые поставки осуществляются в восемь европейских стран, а в целом азербайджанским газом пользуются двенадцать государств.

"Азербайджан неоднократно доказывал свою надёжность как партнёр, при этом сотрудничество в энергетике строится на строго коммерческой основе и не сопровождается политическими условиями, хотя Азербайджан, безусловно, заинтересован в обеспечении энергетической безопасности своих партнёров", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что после начала российской агрессии против Украины в феврале 2022 года значение энергетического сотрудничества резко возросло. Помощник Президента Азербайджана напомнил о визите председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку в 2022 году, который состоялся вскоре после начала войны и был связан с поиском альтернативных источников энергоресурсов для Европы. В этом процессе Азербайджан сыграл важнейшую роль, обеспечив континент необходимыми поставками.

"Баку готов расширять сотрудничество со Словакией в энергетике и увеличить объёмы поставок, но для этого необходимо развитие инфраструктуры и более тесное взаимодействие с Европейским союзом. Хотя Азербайджан обладает обширными газовыми ресурсами в Каспийском море, действующие мощности южного газового коридора (ЮГК), включая Трансадриатический трубопровод, уже достигли предела", - сказал Гаджиев, добавив, что требуется их расширение.

В заключение он отметил, что сейчас необходима новая стратегия в энергетическом взаимодействии с ЕС, основой которой может стать подписанный с Брюсселем Меморандум о взаимопонимании.

"Однако для реализации этих планов требуются долгосрочные контракты. Инициатива сейчас находится на стороне Европейского союза, и Азербайджан ожидает его ответа", - заявил Гаджиев.